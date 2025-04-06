УПЛ: "Динамо" на класі переграло "Лівий Берег"

УПЛ, 23-й тур

"Динамо" – "Лівий Берег" – 2:0

Голи: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47

"Біло-сині" виходили на матч з "Лівим Берегом" знаючи про перемогу "Олександрії" над "Кривбасом" (1:0) та про те, що різниця між ними та головними переслідувачами скоротилась до одного балу.

Втрачати очки з аутсайдером лідери звичайно не збирались, але й викладатися на максимумі, здається, теж. Тому більшу частину першого тайму динамівці діяли схематично, ніби за зарані узгодженим шаблоном. Та очікували, що після п'ятого-десятого повторення одного й того ж м'яч якось сам опиниться у воротах.

Але "Лівий Берег" не помилявся. Спочатку, доки вистачало сил, застосовував високий пресинг, намагався вибігати в контратаки, правда, не дуже успішно. Потім "лелеки" трохи підсіли, на чужу половину вже не виходили, але біля своїх воріт все тримали під контрелем.

Все це працювало рівно до першої нестандартної атаки динамівців, яку вони розіграли вже перед самою перервою. Креативно спрацювало тріо Буяльський – Ванат – Ярмоленко. Перший зробив зрячий пас до штрафного, другий також цілком свідомо скинув головою м'яч під удар, а третій - вже вколотив його у ворота. Класичний гол у роздягальню.

Невідомо, як би розвивалася гра надалі, якби одразу по перерві динамівці не забили тепер вже "з роздягальні". Швидка атака, вихід три в два: Кабаєв пробив у штангу, але Шапаренко на добиванні заштовхав м'яч у сітку.

2:0 – і це, власне, було все. Динамівці зрозуміли, що перемогу вже не випустять, "Лівий Берег" – що гру не врятує. А робити щось ще майже 45 хвилин було потрібно.

Лідери чемпіонату знову перейшли в режим економії. Організовували атаки, намагалися забити ще, але вже в режимі: заб'ємо – добре, ні – вистачить і того, що є. Зрештою і вистачило.

Так "Динамо" відповіло на перемогу "Олександрії". Різниця між командами знову виросла до чотирьох очок. Останнє слово сьогодні ще має сказати "Шахтар", який о 18:00 розпочне свій матч з рівненським "Вересом".