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УПЛ: "Чорноморець" здобув фестивальну перемогу над "Олександрією"

Одеса, Неділя 07 квітня 2024 14:59
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УПЛ: "Чорноморець" здобув фестивальну перемогу над "Олександрією" Фото: "Олександрія" так і не наздогнала "моряків" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорців

Одеський "Чорноморець" оформив непросту перемогу над "Олександрією" у 23-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 23-й тур

"Чорноморець" – "Олександрія" – 3:2

Голи: Бойчук, 10, Путря, 18 (пенальті), Єрмаков, 44 – Шулянський, 45+1, Бєляєв, 52

Вилучення: Феррейра, 17 (О, пряма червона картка)

Хоч краще в стартові хвилини виглядали гості, але відкрити рахунок зуміли "моряки". Вдалими діями воротаря Варакути (парирував удари Калітвінцева та Кулакова) надихнувся Бойчук. Хавбек вчасно опинився на добиванні в чужому штрафному після соло Брагару.

А за кілька хвилин "Чорноморець" подвоїв перевагу. Це Штогрін ривком до карної зони "Олександрії" заробив одинадцятиметровий та вилучення для Феррейри. До позначки підійшов Путря і точно пробив у правий кут воріт.

Перед перервою команди обмінялися забитими м'ячами. Єрмаков переправив м'яч у сітку після передачі Штогріна, який прийняв фланговий навіс Бадібанги. У відповідь олександрійці розмочили рахунок – Шулянський перехопив невдалу передачу Брагару назад і миттєво пробив у дальній кут.

Курс на камбек підопічні Руслана Ротаня продовжили тримати на старті другої половини. Універсал "моряків" Брагару знову помилився, втративши м'яч під пресингом Бєляєва. Хавбек "Олександрії" відразу скористався нагодою переграти голкіпера – 3:2.

Та продовжити в тому ж дусі гості не змогли. Фактично до фінального свистка "Олександрія" створила лише один момент. На 70-й хвилині Калітвінцев на дальній стійці замикав простріл із лівого флангу, але Варакута легко забрав м'яч у руки. Зрештою, "Чорноморець" здобув перемогу та закріпився на 8-й сходинці в турнірній таблиці УПЛ (29 очок). "Олександрія" поки йде на 11-й позиції (24 пункти).

До слова, раніше склали перелік найдорожчих футболістів УПЛ на чолі зі Судаковим.

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