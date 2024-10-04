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УПЛ: "Чорноморець" завдяки поповненню зі США дотиснув "Оболонь"

Одеса, П'ятниця 04 жовтня 2024 18:18
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УПЛ: "Чорноморець" завдяки поповненню зі США дотиснув "Оболонь" Фото: "Чорноморець" святкує перемогу (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

У матчі-відкритті 9-го туру Української Прем'єр-ліги одеський "Чорноморець" мінімально обіграв столичну "Оболонь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 9-й тур

"Чорноморець" – "Оболонь" – 1:0

Гол: Шевцов, 87

У першому таймі ближче до успіху були гравці "Оболоні". На 33-й хвилині вони організували красиву комбінацію, яку в один дотик завершував Тарануха – господарів врятувала стійка. "Моряки" мали свій шанс вже по перерві – Янаков потужно пробив під поперечку, але голкіпер киян Федорівський неймовірним сейвом перевів м'яч на кутовий.

Все йшло до нічиєї, поки своє слово не сказав новачок одеситів – екс-нападник "Шахтаря" Шевцов. Він ввійшов у гру з лави запасних і всього через дві хвилини забив переможний гол, замкнувши простріл Хобленка.

Шевцов відзначився вперше після повернення в Україну. Нападник востаннє грав в УПЛ три роки тому, після чого виступав у США за клуб з ліги USL "Шарлотт Індепенденс".

Таким чином, "Чорноморець" вже втретє у цьому сезоні здобув очки на останніх хвилинах. Раніше одесити за такого сценарію дотиснули "Інгулець" (1:0) та врятували нічию з ЛНЗ (1:1).

Завдяки перемозі "Чорноморець" набрав 10 очок та піднявся на 9-ту сходинку у турнірній таблиці. "Оболонь", маючи 5 пунктів, йде на передостанньому, 15-му місці.

Раніше УПЛ назвала точну дату класичного дербі "Динамо" – "Шахтар".

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