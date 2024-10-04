УПЛ: "Черноморец" благодаря пополнению из США дожал "Оболонь"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Черноморец" – "Оболонь" – 1:0

Гол: Шевцов, 87

В первом тайме ближе к успеху были игроки "Оболони". На 33-й минуте они организовали красивую комбинацию, которую в одно касание завершал Тарануха – хозяев спасла стойка. "Моряки" имели свой шанс уже после перерыва - Янаков мощно пробил под перекладину, но голкипер киевлян Федоровский невероятным сейвом перевел мяч на угловой.

Все шло к ничьей, пока свое слово не сказал новичок одесситов – экс-нападающий "Шахтера" Шевцов. Он вошел в игру со скамейки запасных и всего через две минуты забил победный гол, замкнув прострел Хобленко.

Шевцов отличился впервые по возвращении в Украину. Нападающий последний раз играл в УПЛ три года назад, после чего выступал в США за клуб из лиги USL "Шарлотт Индепенденс".

Таким образом, "Черноморец" уже в третий раз в этом сезоне завоевал очки на последних минутах. Ранее одесситы при таком сценарии дожали "Ингулец" (1:0) и спасли ничью с ЛНЗ (1:1).

Благодаря победе "Черноморец" набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Оболонь", имея 5 пунктов, идет на предпоследнем, 15-м месте.