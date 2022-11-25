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УПЛ: "Чорноморець" на власному полі поділив очки з "Металістом"

Фото: "Металіст" не перемагає 6 матчів поспіль (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершився матч одеського "Чорноморця" проти харківського "Металіста" в 15-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Чорноморець" – "Металіст" – 0:0

Дебют активніше провели харків'яни. Уже на 1-й хвилині на дальній удар наважився Картушов, але м'яч пройшов над поперечиною. Натомість згодом Прядун опинився на ударній позиції у межах карної зони "моряків" – Непогодов упорався з випадом нападника.

А на 30-й хвилині господарі провели гостру атаку, під час якої кіпер "Металіста" двічі вступав у гру. Спершу Костик парирував удар Юсова метрів із 20-ти. А за кілька миттєвостей вже впорався з пострілом Брагару головою після флангового навісу.

Після перерви ближчими до перемоги були харків'яни. Для прикладу, капітан Демченко пробив після кросу, але Непогодов знову врятував "моряків". А на 78-й Підлепенець замкнув подачу від краю ударом у поперечину!

Проте, вирвати перемогу в цьому протистоянні ні "Чорноморцю", ні "Металісту" так і не вдалося. Колективи Романа Григорчука та Олега Ратія набрали по одному заліковому балу та зберегли місця в таблиці УПЛ: харків'яни – на 10-й сходинці (16 пунктів), одесити – 15-ті (10 очок).

До слова, донецький "Шахтар" перестріляв "Ворсклу" в непростому матчі на "Арені Львів".

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