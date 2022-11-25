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УПЛ: "Черноморец" на собственном поле разделил очки с "Металлистом"

Фото: "Металлист" не побеждает 6 матчей подряд (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился матч одесского "Черноморца" против харьковского "Металлиста" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Черноморец" – "Металлист" – 0:0

Дебют активнее провели харьковчане. Уже на 1-й минуте на дальний удар отважился Картушов, но мяч прошел над перекладиной. Впоследствии Прядун оказался на ударной позиции в пределах уголовной зоны "моряков" – Непогодов справился с выпадом нападающего.

А на 30-й минуте хозяева провели острую атаку, во время которой кипер "Металлиста" дважды вступал в игру. Сначала Костик парировал удар Юсова метров с 20-ти. А через несколько мгновений уже справился с выстрелом Брагару головой после флангового навеса.

После перерыва ближе к победе были харьковчане. К примеру, капитан Демченко пробил после кросса, но Непогодов снова спас "моряков". А на 78-й Пидлепенец замкнул подачу от края ударом в перекладину!

Однако вырвать победу в этом противостоянии ни "Черноморцу", ни "Металлисту" так и не удалось. Коллективы Романа Григорчука и Олега Ратия набрали по одному зачетному баллу и сохранили места в таблице УПЛ: харьковчане – на 10-й строчке (16 пунктов), одесситы – 15-е (10 очков).

К слову, донецкий "Шахтер" перестрелял "Ворсклу" в непростом матче на "Арене Львов".

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