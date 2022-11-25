ua ru
Пт, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УПЛ: "Чорноморець" на власному полі поділив очки з "Металістом"

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 25 листопада 2022 15:08
УПЛ: "Чорноморець" на власному полі поділив очки з "Металістом" Фото: "Металіст" не перемагає 6 матчів поспіль (facebook.com/MetalistFC)
Автор: Антон Федорців

Нульовою нічиєю завершився матч одеського "Чорноморця" проти харківського "Металіста" в 15-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Чорноморець" – "Металіст" – 0:0

Дебют активніше провели харків'яни. Уже на 1-й хвилині на дальній удар наважився Картушов, але м'яч пройшов над поперечиною. Натомість згодом Прядун опинився на ударній позиції у межах карної зони "моряків" – Непогодов упорався з випадом нападника.

А на 30-й хвилині господарі провели гостру атаку, під час якої кіпер "Металіста" двічі вступав у гру. Спершу Костик парирував удар Юсова метрів із 20-ти. А за кілька миттєвостей вже впорався з пострілом Брагару головою після флангового навісу.

Після перерви ближчими до перемоги були харків'яни. Для прикладу, капітан Демченко пробив після кросу, але Непогодов знову врятував "моряків". А на 78-й Підлепенець замкнув подачу від краю ударом у поперечину!

Проте, вирвати перемогу в цьому протистоянні ні "Чорноморцю", ні "Металісту" так і не вдалося. Колективи Романа Григорчука та Олега Ратія набрали по одному заліковому балу та зберегли місця в таблиці УПЛ: харків'яни – на 10-й сходинці (16 пунктів), одесити – 15-ті (10 очок).

До слова, донецький "Шахтар" перестріляв "Ворсклу" в непростому матчі на "Арені Львів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Металлист УПЛ Чемпионат Украины Черноморец
NEWS
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
Світло, тепло, вода і транспорт: яка ситуація в Києві на ранок
DAILY
На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна На боці Кремля. Чому Угорщина допомагає Росії у війні проти України