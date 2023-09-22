УПЛ: "Чорноморець" розтрощив "Олександрію", "Оболонь" розписала нічию з "Вересом"

Україна, Прем'єр-ліга, 8-й тур

"Оболонь" – "Верес" – 0:0

"Олександрія" – "Чорноморець" – 1:5

Голи: Кравченко, 73 – Єрмаков, 11, Штогрин, 18, Кузик, 30, Бойчук, 45+2, Хадіда, 77

У столиці "пивовари" захопили ініціативу з перших хвилин. До перерви кияни змарнували низку нагод відкрити рахунок. Найреальніші моменти – нереалізований Краснопіром вихід віч-на-віч і потужний постріл Черненка в поперечину воріт рівнян зі стандарту.

У другій половині "Верес" вирівняв становище. З'явилися і моменти – Сікейра в гордій самотності не зумів замкнути дальню стійку. А Гайдучик на 72-й хвилині навіть оформив гол після втечі з центра поля, але забитий м'яч не зарахували через офсайд. Забити командам так і не вдалося.

Зате справжній голепад стався в Олександрії. Щоправда, тон задали одесити. "Моряки" ще до перерви шокували господарів чотирма голами. Відкрив рахунок "Чорноморець" за першої ж нагоди, коли Єрмаков зіграв на добиванні після кутового.

Заспів оборонця підтримали й інші. Спершу Штогрин замкнув чудовий простріл Дади. Далі Кузик у центрі штрафного розібрався з голкіпером за пасивності оборони, а перед перервою Бойчук спокійно добив м'яч у сітку після сейву воротаря. У другому таймі команди забили по м'ячу – "жовто-чорні" розмочили рахунок зусиллями Кравченка, але Хадіда головою встановив переможну крапку.

Упевнена перемога вивела "Чорноморець" на другу сходинку в турнірі. Команда Романа Григорчука набрала 15 очок. Натомість "Олександрія" з 6-матчевою серією без перемог залишилася в нижній половині таблиці (8 пунктів). Там же розташувались і "Оболонь" (6 очок) із "Вересом" (5).