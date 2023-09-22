УПЛ: "Черноморец" разбил "Александрию", "Оболонь" расписала ничью с "Вересом"

Восьмой тур украинской Премьер-лиги стартовал матчами в Киеве и Александрии. Одесский "Черноморец" одержал разгромную победу над "Александрией", а киевская "Оболонь" и ровненский "Верес" победителя не выявили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Оболонь" – "Верес" – 0:0

"Александрия" – "Черноморец" – 1:5

Голы: Кравченко, 73 – Ермаков, 11, Штогрин, 18, Кузык, 30, Бойчук, 45+2, Хадида, 77

В столице "пивовары" захватили инициативу с первых минут. До перерыва киевляне упустили ряд возможностей открыть счет. Самые реальные моменты – нереализованный Краснопиром выход один на один и мощный выстрел Черненко в перекладину ворот ровенчан со стандарта.

Во второй половине "Верес" выровнял положение. Появились и моменты – Сикейра в гордом одиночестве не сумел замкнуть дальнюю штангу. А Гайдучик на 72-й минуте даже оформил гол после побега из центра поля, но забитый мяч не засчитали из-за офсайда. Забить командам так и не удалось.

Зато настоящий голепад состоялся в Александрии. Правда, тон задали одесситы. "Моряки" еще до перерыва шокировали хозяев четырьмя голами. Открыл счет "Черноморец" при первой же возможности, когда Ермаков сыграл на добивании после углового.

Запев защитника поддержали и другие. Сначала Штогрин замкнул отличный прострел Дады. Далее Кузык в центре штрафной разобрался с голкипером при пассивности обороны, а перед перерывом Бойчук спокойно добил мяч в сетку после сэйва вратаря. Во втором тайме команды забили по мячу – "желто-черные" размочили счет усилиями Кравченко, но Хадида головой установил победную точку.

Уверенная победа вывела "Черноморец" на второе место в турнире. Команда Романа Григорчука набрала 15 очков. "Александрия" же с 6-матчевой серией без побед осталась в нижней половине таблицы (8 пунктов). Там же расположились и "Оболонь" (6 очков) с "Вересом" (5).