УПЛ: "Чорноморець" розписав нічию з "Вересом", ЛНЗ переграв "Інгулець"

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

ЛНЗ – "Інгулець" – 2:0

Голи: Путря, 35, 60

Нереалізовані пенальті: Нонікашвілі, 15 – Мельничук, 45

"Чорноморець" – "Верес" – 1:1

Голи: Морозко, 22 (автогол) – Вовченко, 65

"Насінники" могли оформити швидкий м'яч, коли Дубілей зіграв рукою у власному штрафному після прострілу Топалова. Однак, Нонікашвілі не зумів переграти кіпера петровців із одинадцятиметрової позначки. Зате на 35-й хвилині Путря таки вивів ЛНЗ уперед, зігравши на добиванні.

"Інгулець" під завісу тайму міг зрівняти рахунок, але Мельничук із 11-метрової позначки не пробив Кучеренка. У середині же другої половини черкащани закріпили власну перевагу. Путря і цього разу зіграв на підбиранні після метушні, спровокованої навісом Топаловим, і відправив м'яч у сітку.

Натомість "моряки" відкрили рахунок у середині першої 45-хвилинки. Петряк прострілив із правого флангу, а Морозко на дальній стійці зрізав м'яч у власні ворота. Рівняни могли відновити паритет до перерви зусиллями Годі, та в першому епізоді він пробив поруч зі стійкою з відскоку, а в другому постріл юніора під поперечину парирував Рудько.

"Верес" продовжив шукати шансу попереду в другому таймі. Відігралися гості після нестандартного стандарту. Єрмаков не розібрався у власному штрафному після вкидання з-за бокової, а Вовченко потужно пробив повз голкіпера "Чорноморця". Більше рахунок не змінився.

ЛНЗ піднявся на 5-те місце в турнірній таблиці (15 очок). Тим часом "Чорноморець" (11 пунктів) і "Верес" (10) залишилися в середині класифікації. "Інгулець" – головний аутсайдер першості (5 очок).