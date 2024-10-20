УПЛ: "Черноморец" расписал ничью с "Вересом", ЛНЗ переиграл "Ингулец"

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

ЛНЗ – "Ингулец" – 2:0

Голы: Путря, 35, 60

Нереализованные пенальти: Ноникашвили, 15 – Мельничук, 45

"Черноморец" – "Верес" – 1:1

Голы: Морозко, 22 (автогол) – Вовченко, 65

"Семенники" могли оформить быстрый мяч, когда Дубилей сыграл рукой в собственной штрафной после прострела Топалова. Однако Ноникашвили не сумел переиграть кипера петровцев с одиннадцатиметровой отметки. Зато на 35-й минуте Путря вывел ЛНЗ вперед, сыграв на добивании.

"Ингулец" под занавес тайма мог сравнять счет, но Мельничук с 11-метровой отметки не пробил Кучеренко. В середине второй половины черкащане закрепили собственное преимущество. Путря и на этот раз сыграл на подборе после суматохи, спровоцированной навесом Топаловым, и отправил мяч в сетку.

Зато "моряки" открыли счет в середине первой 45-минутки. Петряк прострелил с правого фланга, а Морозко на дальней штанге срезал мяч в свои ворота. Ровенчане могли восстановить паритет до перерыва усилиями Годи, но в первом эпизоде он пробил рядом со штангой с отскока, а во втором выстрел юниора под перекладину парировал Рудько.

"Верес" продолжил искать шанс впереди во втором тайме. Отыгрались гости после нестандартного стандарта. Ермаков не разобрался в собственной штрафной после вбрасывания из-за боковой, а Вовченко мощно пробил мимо голкипера "Черноморца". Больше счет не поменялся.

ЛНЗ поднялся на 5-е место в турнирной таблице (15 очков). Тем временем "Черноморец" (11 пунктов) и "Верес" (10) остались в середине классификации. "Ингулец" – главный аутсайдер первенства (5 очков).