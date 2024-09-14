УПЛ: "Чорноморець" в останній атаці вирвав перемогу над "Інгульцем"

Україна, Прем'єр-ліга, 6-й тур

"Чорноморець" – "Інгулець" – 1:0

Гол: Пшеничнюк, 90+5

Вилучення: Мельничук, 90+3 (І, друга жовта картка)

Розпочали суперники обережно. Спершу ініціативою заволоділи "моряки", але згодом гості вирівняли становище. Перший же момент виник аж на 26-й хвилині, коли Попов із центру штрафного пробив у руки кіперу "Інгульця" Паламарчуку.

Та здебільшого воротарі обох команд перебували без роботи. Петровці до перерви взагалі не спромоглися потурбувати Рудька. Тож цифри на табло цілком відповідали перебігу подій на одеському стадіоні.

Зі стартом другої половини небезпеки не побільшало. Час від часу голкіперів розминали дальніми ударами чи фланговими навісами. До реальної гостроти справа ж дійшла аж у фінальні чверть години: "моряк" Хобленко в дотик пробив у руки воротарю після прострілу, а Кисленко у відповідь головою – поруч зі стійкою.

Розв'язка настала в доданий арбітром час. Антигероєм "Інгульця" став Мельничук, який упродовж двох хвилин отримав дві жовті картки та залишив петровців у меншості. А в останній атаці "Чорноморця" Пшеничнюк на дальній стійці відправив м'яч у сітку після рикошету з кутового!

Завдяки перемозі команда Олександра Бабича піднялася в середину турнірної таблиці (6 очок). Натомість петровці залишилися на 14-й сходинці, маючи в активі 3 пункти. У наступному турі "Чорноморець" прийме львівські "Карпати", а "Інгулець" гостюватиме в рівненського "Вереса".