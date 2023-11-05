УПЛ: "Чорноморець" у меншості програв "Металісту 1925", "Ворскла" не впоралася з "Минаєм"

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Минай" – "Ворскла" – 0:0

Нереалізований пенальті: Степанюк, 90+1 (В)

Вилучення: Скляр, 89 (В, пряма червона картка)

"Металіст 1925" – "Чорноморець" – 2:1

Голи: Борячук, 53, Арі Моура, 78 – Штогрін, 20

Вилучення: Ієде, 40 (Ч, друга жовта картка)

Осіння злива на Закарпатті змусила обидві команди боротися ще й проти погоди. У першій половині цікавіше виглядали гості. Однак, команді Віктора Скрипника так і не вдалося відкрити рахунок до перерви. За "Минай" міг забивати Твердохліб, але промахнувся.

У другій половині головні події розгорнулися в ендшпілі. Для початку "Ворскла" опинилася в меншості, коли пряму червону отримав Скляр. Утім, на першій доданій арбітром хвилині полтавці заробили одинадцятиметровий за гру рукою Мельника. Та Степанюк із позначки пробив повз ворота – 0:0 у підсумку.

Харків'яни з "моряками" обмінялися моментами в дебюті – хавбек "Металіста 1925" Вачіберадзе перевірив пильність Варакути, а Штогрін пробив поруч зі стійкою після зміщення з флангу. А згодом він же відкрив рахунок. Оборонець Фарина невдало виніс м'яч після навісу Кузика, тож Штогрін головою відправив м'яч у сітку.

Під завісу тайму "Чорноморець" підвів Ієде, заробивши другий "гірчичник". Підопічні Едмара реалізували чисельну перевагу вже після перерви. Спершу Борячук у гордій самотності головою замкнув подачу Безуглого. А під завісу зустрічі вирвав перемогу для харків'ян Арі Моура, який поцілив прямісінько в кут із понад 20-ти метрів.