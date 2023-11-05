УПЛ: "Черноморец" в меньшинстве проиграл "Металлисту 1925", "Ворскла" не справилась с "Минаем"

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Минай" – "Ворскла" – 0:0

Нереализованный пенальти: Степанюк, 90+1 (В)

Удаление: Скляр, 89 (В, прямая красная карточка)

"Металлист 1925" – "Черноморец" – 2:1

Голы: Борячук, 53, Ари Моура, 78 – Штогрин, 20

Удаление: Иеде, 40 (Ч, вторая желтая карточка)

Осенний ливень на Закарпатье заставил обе команды бороться еще и против погоды. В первой половине интереснее смотрелись гости. Однако команде Виктора Скрипника так и не удалось открыть счет до перерыва. За "Минай" мог забивать Твердохлеб, но промахнулся.

Во второй половине главные события развернулись в эндшпиле. Для начала "Ворскла" оказалась в меньшинстве, когда прямую красную получил Скляр. Впрочем, на первой добавленной арбитром минуте полтавчане заработали одиннадцатиметровый за игру рукой Мельника. Но Степанюк с отметки пробил мимо ворот – 0:0 в итоге.

Харьковчане с "моряками" обменялись моментами в дебюте – хавбек "Металлиста 1925" Вачиберадзе проверил бдительность Варакуты, а Штогрин пробил рядом со штангой после смещения с фланга. А потом он же открыл счет. Защитник Фарина неудачно вынес мяч после навеса Кузика, и Штогрин головой отправил мяч в сетку.

Под занавес тайма "Черноморец" подвел Иеде, заработав второй "горчичник". Подопечные Эдмара реализовали численное преимущество уже после перерыва. Сначала Борячук в гордом одиночестве головой замкнул подачу Безуглого. А под занавес встречи вырвал победу для харьковчан Ари Моура, попавший прямо в угол с более 20-ти метров.