В УПЛ будут играть 16 команд, несмотря на пандемию

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что Украинская Премьер-лига (УПЛ) при любых обстоятельствах будет расширена до 16 клубов. Сейчас в футбольном первенстве играют 12 команд.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

"Мы приняли решение о постепенном увеличении участников Премьер-лиги до 16 клубов. Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, которые постигли нас в этом году, это решение неизменно. Мы планируем доиграть сезон, а не закончить его досрочно, как в некоторых странах", - заявил он.

Напомним, в УПЛ традиционно выступали 16 команд, но с началом российской агрессии в Украине в 2014 году ряд клубов обанкротились, либо их владельцы отказались от финансирования.

Уже в сезоне 2014-2015 количество команд в УПЛ сократили до 14-и. Так премьер-лига существовала два года.

В сезоне 2016-2017 чемпионат сократился до 12-и команд, поскольку некоторые клубы не смогли выполнить требования федерации для участия в премьер-лиге.

Вместе с тем с 2014 года начала падать посещаемость украинского чемпионата, что также сказалось на доходах клубов.

Ранее РБК-Украина писало, что поединки украинских футбольных команд возобновили после карантина длиной в два с половиной месяца.

Матчи в Премьер-лиге возобновили с 24 тура, а первые поединки состоялись 30-31 мая.

Отметим, что финал Кубка Украины по футболу в этом году должен был состояться в Тернополе, но его перенесли во Львов.