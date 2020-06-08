В УПЛ будуть грати 16 команд, попри пандемію

У цьому сезоні в українській прем'єр-лізі грають 12 команд
Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) за будь-яких обставин буде розширена до 16 клубів. Зараз у футбольній першості грають 12 команд.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
"Ми прийняли рішення про поступове збільшення учасників Прем'єр-ліги до 16 клубів. Попри форс-мажорні обставини, які спіткали нас у цьому році, це рішення незмінне. Ми плануємо дограти сезон, а не закінчити його достроково, як в деяких країнах", - заявив він.
Нагадаємо, в УПЛ традиційно виступали 16 команд, але з початком російської агресії в Україні у 2014 році ряд клубів збанкрутували, або їх власники відмовилися від фінансування.
Вже в сезоні 2014-2015 кількість команд в УПЛ скоротили до 14-и. Так прем'єр-ліга існувала два роки.
У сезоні 2016-2017 чемпіонат скоротився до 12-и команд, оскільки деякі клуби не змогли виконати вимоги федерації для участі у прем'єр-лізі.
Разом з тим з 2014 року почала падати відвідуваність українського чемпіонату, що також позначилося на доходах клубів.
Раніше РБК-Україна писало, що поєдинки українських футбольних команд відновили після карантину завдовжки два з половиною місяці.
Матчі у Прем'єр-лізі розпочали з 24 туру, а перші поєдинки відбулися 30-31 травня.
Зазначимо, що фінал Кубка України з футболу в цьому році повинен був відбутися в Тернополі, але його перенесли до Львова.
Автор: Максим Зайченко