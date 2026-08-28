UPG підтримала виставку Ukraine WOW "Той день": чому це важливо для ветеранів

За словами PR-директорки UPG Сабіни Обухової, підтримка родин ветеранів та захисників у межах партнерства з Ukraine WOW продовжує стратегічну місію "UPG Відновлює" - довгострокову роботу компанії задля відновлення України через економічний розвиток та підтримку ветеранської спільноти.

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"Засновник та власник групи компаній UPG Володимир Петренко переконаний: відновлення України має багато проявів - економічний, інфраструктурний, енергетичний, але насамперед - людський. Саме з цього бачення й виросла філософія "UPG відновлює", - зазначила Сабіна Обухова.

За її словами, компанія не лише щодня працює задля відбудови країни, а й прагне відновлювати сили наших людей.

"Тому сьогодні для нас велика честь забезпечити вільний вхід на виставку родинам українських ветеранів та захисників - тих, завдяки кому наше майбутнє взагалі можливе", - додала вона.

Що відомо про виставку

Інтерактивна виставка Ukraine WOW "Той день" (фото: прес-служба)

Інтерактивна виставка Ukraine WOW "Той день" відкрилася на Центральному залізничному вокзалі у Києві. Експозиція проводить відвідувачів від подій 1991 року до роздумів про сучасну Україну та її майбутнє, поєднуючи історичні експонати з інтерактивними форматами.

Тут можна побачити Прапор Незалежності та офіційні символи влади Президента України, завдяки окулярам віртуальної реальності побувати у Верховній Раді та кабінеті Президента, а також залишити власну мрію про майбутнє України.

"Ми дуже вдячні UPG за вже другу співпрацю з Ukraine WOW і за те, що разом можемо створювати проєкти, які не лише розповідають про Україну, а й дають людям можливість відчути надію та знайти сили, щоб рухатися далі. Ми хочемо, щоб ця виставка дала кожному змогу бодай трохи відчути себе учасником легендарних подій 1991 року та співтворцем майбутнього України", - зазначила співзасновниця ГО Ukraine WOW та керівниця виставки "Той день". Юлія Соловей.

Члени сімей ветеранів та захисників можуть отримати безоплатні квитки на виставку "Той день", попередньо заповнивши спеціальну форму за цим посиланням.