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UPG поддержала выставку Ukraine WOW "Той день": почему это важно для ветеранов

12:42 28.08.2026 Пт
3 мин
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В рамках партнерства компания обеспечила 1000 билетов для семей ветеранов и ветеранок, защитников и защитниц, предоставив им возможность бесплатно посетить выставку
aimg Юлия Бойко
Выставка Ukraine WOW "Той день" (фото: пресс-служба)

UPG поддержала интерактивную выставку Ukraine WOW "Той день", посвященную 35-летию восстановления Независимости Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

По словам PR-директора UPG Сабины Обуховой, поддержка семей ветеранов и защитников в рамках партнерства с Ukraine WOW продолжает стратегическую миссию "UPG Восстанавливает" - долгосрочную работу компании по восстановлению Украины через экономическое развитие и поддержку ветеранского сообщества.

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"Основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко убежден: восстановление Украины имеет много проявлений - экономическое, инфраструктурное, энергетическое, но прежде всего - человеческое. Именно из этого видения и выросла философия "UPG восстанавливает", - отметила Сабина Обухова.

По ее словам, компания не только ежедневно работает по восстановлению страны, но и стремится восстанавливать силы наших людей.

"Поэтому сегодня для нас большая честь обеспечить свободный вход на выставку семьям украинских ветеранов и защитников - тех, кому наше будущее вообще возможно", - добавила она.

Что известно о выставке

Интерактивная выставка Ukraine WOW "Той день" (фото: пресс-служба)

Интерактивная выставка Ukraine WOW "Той день" открылась на Центральном ж/д вокзале в Киеве. Экспозиция проводит посетителей от событий 1991 года до размышлений о современной Украине и ее будущем, совмещая исторические экспонаты с интерактивными форматами.

Здесь можно увидеть Флаг Независимости и официальные символы власти Президента Украины благодаря очкам виртуальной реальности побывать в Верховной Раде и кабинете Президента, а также оставить собственную мечту о будущем Украины.

"Мы очень благодарны UPG за уже второе сотрудничество с Ukraine WOW и за то, что вместе можем создавать проекты, которые не только рассказывают об Украине, но и дают людям возможность почувствовать надежду и найти силы, чтобы двигаться дальше. Мы хотим, чтобы эта выставка дала каждому возможность хоть немного почувствовать себя участником легендарных событий". соучредительница ГО Ukraine WOW и руководитель выставки "Той день". Юлия Соловей.

Члены семей ветеранов и защитников могут получить бесплатные билеты на выставку "Той день", предварительно заполнив специальную форму по этой ссылке.

Что известно об UPG

UPG – украинская группа компаний, специализирующаяся на торговле нефтепродуктами. Компания входит в тройку крупнейших операторов топливного рынка Украины по количеству автозаправочных комплексов в управлении. UPG системно поддерживает ветеранское сообщество и является генеральным партнером Игр Нескореных в Украине.

Напомним, это уже второй сезон сотрудничества UPG и Ukraine WOW. В предыдущий зимний сезон компания обеспечила 1000 билетов на выставку для внутренне перемещенных лиц.

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