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Уперше не вдалось врятувати: у Бельгії помер український воїн

04:49 13.09.2026 Нд
1 хв
Десятки разів бельгійським лікарям вдавалось врятувати українських бійців
aimg Катерина Коваль
Фото: процес репатріації (x.com/FranckenTheo)

У Бельгії помер український воїн - оператор дронів на ім'я Роман, якого туди перевезли з опіками для лікування. Тіло загиблого щойно репатріювали в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х (Twitter) міністра оборони Бельгії Тео Франкена.

"Тіло першого українського воїна, який помер у Бельгії, щойно репатріювали. Роман. Оператор дронів. Він отримав опіки й був перевезений до нашої країни. Нам не вдалось його врятувати", - написав Франкен.

Міністр наголосив: раніше бельгійським медикам вдавалось рятувати українських військових десятки разів, але цього разу - ні.

"Прощавай, Романе. Героям слава", - завершив свій допис Франкен.

Бельгія протягом війни приймає на лікування українських бійців, зокрема з важкими опіками та пораненнями.

За словами міністра, це вже не перший випадок, коли бельгійські лікарі боролись за життя українського військового - утім, цей випадок став першим, коли врятувати пацієнта не вдалось.

Нагадаємо, нещодавно президент підписав закон, який змінює правила збереження виплат військовим на весь період лікування та реабілітації в стаціонарі.

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БельгіяЗбройні сили України