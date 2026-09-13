Впервые не удалось спасти: в Бельгии умер украинский воин

"Тело первого украинского воина, умершего в Бельгии, только что репатриировали. Роман. Оператор дронов. Он получил ожоги и был перевезен в нашу страну. Нам не удалось его спасти", - написал Франкен.

Министр подчеркнул: ранее бельгийским медикам удавалось спасать украинских военных десятки раз, но в этот раз - нет.

"Прощай, Роман. Героям слава", - завершил свое сообщение Франкен.

Бельгия на протяжении войны принимает на лечение украинских бойцов, в том числе с тяжелыми ожогами и ранениями.

По словам министра, это уже не первый случай, когда бельгийские врачи боролись за жизнь украинского военного - впрочем, этот случай стал первым, когда спасти пациента не удалось.