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Впервые не удалось спасти: в Бельгии умер украинский воин

04:49 13.09.2026 Вс
1 мин
Десятки раз бельгийским врачам удавалось спасти украинских бойцов
aimg Екатерина Коваль
Фото: процесс репатриации (x.com/FranckenTheo)

В Бельгии скончался украинский воин - оператор дронов по имени Роман, которого туда перевезли с ожогами для лечения. Тело погибшего только репатриировали в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) министра обороны Бельгии Тео Франкена.

"Тело первого украинского воина, умершего в Бельгии, только что репатриировали. Роман. Оператор дронов. Он получил ожоги и был перевезен в нашу страну. Нам не удалось его спасти", - написал Франкен.

Министр подчеркнул: ранее бельгийским медикам удавалось спасать украинских военных десятки раз, но в этот раз - нет.

"Прощай, Роман. Героям слава", - завершил свое сообщение Франкен.

Бельгия на протяжении войны принимает на лечение украинских бойцов, в том числе с тяжелыми ожогами и ранениями.

По словам министра, это уже не первый случай, когда бельгийские врачи боролись за жизнь украинского военного - впрочем, этот случай стал первым, когда спасти пациента не удалось.

Напомним, недавно президент подписал закон, изменяющий правила сохранения выплат военным на весь период лечения и реабилитации в стационаре.

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