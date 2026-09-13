Уперше не вдалось врятувати: у Бельгії помер український воїн

У Бельгії помер український воїн - оператор дронів на ім'я Роман, якого туди перевезли з опіками для лікування. Тіло загиблого щойно репатріювали в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х (Twitter) міністра оборони Бельгії Тео Франкена.

"Тіло першого українського воїна, який помер у Бельгії, щойно репатріювали. Роман. Оператор дронів. Він отримав опіки й був перевезений до нашої країни. Нам не вдалось його врятувати", - написав Франкен.

Міністр наголосив: раніше бельгійським медикам вдавалось рятувати українських військових десятки разів, але цього разу - ні.

"Прощавай, Романе. Героям слава", - завершив свій допис Франкен.

Бельгія протягом війни приймає на лікування українських бійців, зокрема з важкими опіками та пораненнями.

За словами міністра, це вже не перший випадок, коли бельгійські лікарі боролись за життя українського військового - утім, цей випадок став першим, коли врятувати пацієнта не вдалось.