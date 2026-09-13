ua en ru
Нд, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Уперше не вдалось врятувати: у Бельгії помер український воїн

04:49 13.09.2026 Нд
1 хв
Десятки разів бельгійським лікарям вдавалось врятувати українських бійців
aimg Катерина Коваль
Уперше не вдалось врятувати: у Бельгії помер український воїн Фото: процес репатріації (x.com/FranckenTheo)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Бельгії помер український воїн - оператор дронів на ім'я Роман, якого туди перевезли з опіками для лікування. Тіло загиблого щойно репатріювали в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Х (Twitter) міністра оборони Бельгії Тео Франкена.

"Тіло першого українського воїна, який помер у Бельгії, щойно репатріювали. Роман. Оператор дронів. Він отримав опіки й був перевезений до нашої країни. Нам не вдалось його врятувати", - написав Франкен.

Міністр наголосив: раніше бельгійським медикам вдавалось рятувати українських військових десятки разів, але цього разу - ні.

"Прощавай, Романе. Героям слава", - завершив свій допис Франкен.

Бельгія протягом війни приймає на лікування українських бійців, зокрема з важкими опіками та пораненнями.

За словами міністра, це вже не перший випадок, коли бельгійські лікарі боролись за життя українського військового - утім, цей випадок став першим, коли врятувати пацієнта не вдалось.

Нагадаємо, нещодавно президент підписав закон, який змінює правила збереження виплат військовим на весь період лікування та реабілітації в стаціонарі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бельгія Збройні сили України
Новини
Наслідки удару по Одесі: під завалами будинку виявили тіло людини
Наслідки удару по Одесі: під завалами будинку виявили тіло людини
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech