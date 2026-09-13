ua en ru
Вс, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Впервые не удалось спасти: в Бельгии умер украинский воин

04:49 13.09.2026 Вс
1 мин
Десятки раз бельгийским врачам удавалось спасти украинских бойцов
aimg Екатерина Коваль
Впервые не удалось спасти: в Бельгии умер украинский воин Фото: процесс репатриации (x.com/FranckenTheo)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В Бельгии скончался украинский воин - оператор дронов по имени Роман, которого туда перевезли с ожогами для лечения. Тело погибшего только репатриировали в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х (Twitter) министра обороны Бельгии Тео Франкена.

"Тело первого украинского воина, умершего в Бельгии, только что репатриировали. Роман. Оператор дронов. Он получил ожоги и был перевезен в нашу страну. Нам не удалось его спасти", - написал Франкен.

Министр подчеркнул: ранее бельгийским медикам удавалось спасать украинских военных десятки раз, но в этот раз - нет.

"Прощай, Роман. Героям слава", - завершил свое сообщение Франкен.

Бельгия на протяжении войны принимает на лечение украинских бойцов, в том числе с тяжелыми ожогами и ранениями.

По словам министра, это уже не первый случай, когда бельгийские врачи боролись за жизнь украинского военного - впрочем, этот случай стал первым, когда спасти пациента не удалось.

Напомним, недавно президент подписал закон, изменяющий правила сохранения выплат военным на весь период лечения и реабилитации в стационаре.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Бельгия Вооруженные силы Украины
Новости
Последствия удара по Одессе: под завалами дома обнаружили тело человека
Последствия удара по Одессе: под завалами дома обнаружили тело человека
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech