Вперше без ТЦК і жінкам за бажанням. Як зміняться правила військового обліку в Україні

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Що зміниться у військовому обліку для жінок

Новий закон передбачає, що придатні за станом здоров'я та віком українки, які добровільно виявили бажання пройти базову військову службу, беруться на військовий облік призовників за їхньою заявою (зверненням) безпосередньо перед направленням на базову службу.

Зазначимо, цього року в Україні скасовується строкова служба, а замість неї запроваджується базова та базова загальновійськова підготовка. Вона обов'язкова для придатних за станом чоловіків віком від 18 до 25 років. І добровільна - для жінок.

Після базової військової служби жінки братимуться на облік військовозобов'язаних у порядку та в терміни, згідно з ч. 11 ст. 26 закону про військовий обов'язок. Тобто, звільнені з базової служби українки повинні будуть у п'ятиденний строк прибути до відповідних ТЦК.

Під час розгляду сьогодні в пленарній залі було також додано норму про те, що жінки беруться на облік військовозобов'язаних не автоматично, а лише за бажанням. Таким чином, тих, хто добровільно пройде базову службу, не мобілізуватимуть без їхнього бажання.

Інші норми, які діяли щодо українських жінок, залишаються незмінними. Зокрема, обов'язковому обліку військовозобов'язаних підлягають ті, хто придатний до служби за віком і здоров'ям та здобув медичний або фармацевтичний фах у коледжах і вишах.

Ті, хто має спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю (визначені в переліку Міноборони) беруться на облік військовозобов'язаних за бажанням.

Що зміниться в базовій загальновійськовій підготовці

Базова загальновійськова підготовка в Україні починається з 1 вересня 2025 року.

Для студентів - у вишах усієї форми власності (у навчальних закладах, що готують поліцейських) як окрема дисципліна. Для тих, хто претендує вступити (вперше) на держслужбу, службу в органах місцевого самоврядування, обійняти посади в органах прокуратури, а також для інших громадян за бажанням - у навчальних центрах Збройних сил.

Базова загальновійськова підготовка залишається добровільною для жінок.

Новий закон визначає, що перед направленням на практичні заняття чоловіки (жінки - добровільно), за винятком курсантів військових вишів, закладів освіти, які готують поліцейських, - проходять медичний огляд.

Хто і як зможе стати на облік призовників без візиту до ТЦК

Змінюється принцип постановки на військовий облік призовників. Це стосується військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, які не проходили військову службу.

На цей облік беруть придатних за станом здоров'я хлопців, яким у рік постановки виповнюється 17 років. Але якщо раніше треба було встигнути стати на облік за три місяці (з січня по березень включно), то тепер термін збільшено - з 1 січня до 31 липня.

Причому взяття на облік призовників відбувається з внесенням відповідних відомостей до Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів - "Оберіг".

Стати на облік, як і раніше, можна під час особистого візиту в районний (міський) ТЦК з наданням необхідних документів. Однак новий закон дає можливість зробити це без візиту до ТЦК.

Зокрема, йдеться про автоматичну постановку на облік призовників після електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету (представлений у вигляді мобільного додатку "Резерв+").

Поважні причини не проходження електронної ідентифікації (не уточнення даних) через "Резерв+" такі самі, як і для неприбуття до ТЦК за наявності підтверджувальних документів:

хвороба

перешкода стихійного характеру

проживання (перебування) на тимчасово окупованій території

інші обставини, які позбавляють можливості пройти ідентифікацію в "Резерв+" або особисто з'явитися до ТЦК

Очікується, що таким чином стати на облік призовників зможуть українські юнаки за кордоном. Яким тепер не обов'язково для цього повертатися, щоб відвідати ТЦК.

Ті, хто не стане на облік призовників до 31 липня (у рік, коли йому виповнюється 17 років), братимуться лише після особистого прибуття до ТЦК. І якщо на те не було поважних причин, їм загрожують штрафи за порушення правил військового обліку (за умови досягнення 18-річного віку) - від 17 000 до 25 500 гривень на особливий період.

Відстрочка від базової служби та послаблення для СЗЧ

Відстрочка від базової військової служби надаватиметься призовникам, які обрали відповідний рік для цієї служби (до досягнення 24 років). Рішення виноситиме комісія вищого рівня за поданням районних (міських) комісій.

На службу за контрактом осіб рядового складу приймаються ті, хто пройшов професійно-психологічний відбір і відповідає вимогам:

мобілізовані рядові з числа військовослужбовців базової військової служби (після базової загальновійськової підготовки)

мобілізовані резервісти та військовозобов'язані, які не мають звання сержантського, старшинського та офіцерського складу

особи віком від 18 років із вищою, професійною (професійно-технічною), повною або базовою середньою освітою, якщо не досягли граничного віку перебування на службі та/або пройшли базову загальновійськову підготовку

Окрема норма стосується тих, хто самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Чинний закон передбачає, що якщо особа добровільно повернулася на місце служби до 1 січня 2025 року і готова її продовжити, вона фактично позбувається наслідків свого злочину.

Сьогодні Верховна Рада продовжила право на "швидке повернення" на два місяці - до 1 березня 2025 року. І у командирів, як і раніше, буде три дні на поновлення такого військового на службі.

Як заявила нардепка Соломія Бобровська, після закінчення цього терміну продовження не буде і повернеться криміналізація першої СЗЧ.