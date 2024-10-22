Уперше за рік. Неймар повернувся на поле в Лізі чемпіонів Азії

Нападник збірної Бразилії та аравійського "Аль-Хіляля" Неймар зіграв перші хвилини після річної паузи, пов'язаною з важкою травмою коліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

32-річний латиноамериканець з'явився на полі на 77-й хвилині. Він замінив Аль-Давсарі, який став головним героєм матчу проти еміратського "Аль-Айна" з хет-триком (5:4).

Досі останнім поєдинком у біографії Неймара залишався матч у футболці національної команди. 18 жовтня торік він відіграв тайм проти проти Уругваю у кваліфікації до ЧС-2026. Опісля в бразильця діагностували розрив меніска та ушкодження хрестоподібної зв'язки коліна.

Неймар лише влітку 2023-го перебрався в "Аль-Хіляль" з французького "Парі Сен-Жермен". Трансфер коштував 90 млн євро. Однак, у дебютному сезоні нападник зіграв усього 5 матчів у всіх турнірах (1 гол, 3 асисти).

Welcome back, Neymar ♥️



The 32-year-old Brazilian returns to the pitch 12 months after suffering an ACL tear pic.twitter.com/clVdcXNs85 — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) October 21, 2024

Хто такий Неймар

Уродженець Сан-Паулу, вихованець "Сантоса". На дорослому рівні дебютував у сезоні-2009 бразильської Серії А.

Провів у рідній команді 3,5 сезони. Влітку 2013 року за 88 млн євро перебрався до "Барселони". Завоював із каталонцями всі значущі трофеї – 2 титули Ла Ліги, кубок Ліги чемпіонів 2014/15, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2015. Пізніше став найдорожчим футболістом в історії, змінивши "Барсу" на ПСЖ за 222 млн євро в серпні 2017-го.

Найкращий бомбардир збірної Бразилії усіх часів (79 м'ячів). Виграв у складі "селесао" Кубок конфедерацій-2013 та Олімпійські ігри-2016.