Уперше за рік. Неймар повернувся на поле в Лізі чемпіонів Азії

32-річний латиноамериканець з'явився на полі на 77-й хвилині. Він замінив Аль-Давсарі, який став головним героєм матчу проти еміратського "Аль-Айна" з хет-триком (5:4).

Досі останнім поєдинком у біографії Неймара залишався матч у футболці національної команди. 18 жовтня торік він відіграв тайм проти проти Уругваю у кваліфікації до ЧС-2026. Опісля в бразильця діагностували розрив меніска та ушкодження хрестоподібної зв'язки коліна.

Неймар лише влітку 2023-го перебрався в "Аль-Хіляль" з французького "Парі Сен-Жермен". Трансфер коштував 90 млн євро. Однак, у дебютному сезоні нападник зіграв усього 5 матчів у всіх турнірах (1 гол, 3 асисти).

Welcome back, Neymar ♥️



The 32-year-old Brazilian returns to the pitch 12 months after suffering an ACL tear pic.twitter.com/clVdcXNs85