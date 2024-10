Впервые за год. Неймар вернулся на поле в Лиге чемпионов Азии

32-летний латиноамериканец появился на поле на 77-й минуте. Он заменил Аль-Давсари, ставший главным героем матча против эмиратского "Аль-Айна" с хет-триком (5:4).

До сих пор последним поединком в биографии Неймара оставался матч в футболке национальной команды. 18 октября в прошлом году он отыграл тайм против Уругвая в квалификации к ЧМ-2026. Затем у бразильца диагностировали разрыв мениска и повреждение крестообразной связки колена.

Неймар лишь летом 2023-го перебрался в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермен". Трансфер стоил 90 млн. евро. Однако в дебютном сезоне нападающий сыграл всего 5 матчей во всех турнирах (1 гол, 3 ассиста).

