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Уперше за п'ять років. Середняк Формули-1 посадив за кермо жінку-пілота

Будапешт, Середа 27 вересня 2023 11:55
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Уперше за п'ять років. Середняк Формули-1 посадив за кермо жінку-пілота Фото: Джессіка Гокінс у боксах "Астон Мартіна" (astonmartinf1.com)
Автор: Антон Федорців

Стайня Королівських автоперегонів "Астон Мартін" влаштувала тестові заїзди для британської гонщиці Джессіки Гокінс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Сесія відбулася на автодромі "Хунгарорінг" у Будапешті. Пілотеса попрацювала на боліді AMR21 з конфігурацією дворічної давності.

Гокінс раніше брала участь в демонстраційних заїздах F1. Перед повноцінними тестами в Угорщині вона чимало попрацювала на симуляторі. Британка сіла в болід, який зазвичай задіюють у підготовці резервного пілота команди Феліпе Друговіча.

Старт тестів відклали через осінній дощ. Утім, згодом Гокінс виїхала на трасу та провела три повноцінних серії кіл. Загалом вона проїхала 26 кіл на "Хунгарорінгу", але результати гонщиці "Астон Мартін" не оприлюднив.

"Очікування були вартими себе. Ніщо не зрівняється з розгінною і гальмівною динамікою автомобіля F1. Щодо даних, то я задовлена власною швидкістю. Змога проїхати на AMR21 – мрія, що збулася, до якої йшла довгі роки. Я працюватиму далі, а також хочу надихнути інших жінок іти до своїх мрій, попри все", – заявила Гокінс.

Жінки у Формулі-1

Із 1950 року до участі в гран-прі Королеви автоспорту дісталися 5 жінок. Британка Дівіна Галіца, південноафриканка Дезіре Вілсон та італійка Джованна Аматі не змогли пройти жодної кваліфікації.

Натомість на старт етапів виходили двоє – італійки Марія-Тереза де Філіппіс і Лелла Ломбарді. На двох у них 15 стартів у гран-прі Формули-1 у 50-х і 70-х роках відповідно. Останньою намагалася потрапити на етап Аматі, яка в сезоні-1992 тричі не змогла пробитися через сито кваліфікації.

Історичним стало Гран-прі Іспанії 1975 року. За його підсумками Ломбарді фінішувала на 6-й сходинці та набрала 0,5 очка. Оскільки гонка була перервана до проходження половини кіл, то пілотам присудили лише половину балів.

До слова, нідерланець Ферстаппен здобув перемогу в Японії та забезпечив "Ред Буллу" Кубок конструкторів-2023.

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