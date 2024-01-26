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Уперше в кар'єрі. Джоковіч сенсаційно програв півфінал Australian Open

Фото: Міцні чоловічі обійми Новака Джоковіча та Янніка Зіннера (facebook.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Фаворит Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року Новак Джоковіч із Сербії поступився італійцю Яннік Зіннеру в 1/2 фіналу змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 1/2 фіналу, чоловіки

Джоковіч – Зіннер – 1:3 (1:6, 2:6, 7:6, 3:6)

 

 

Молодий представник Італії шокував ветерана потужним дебютом. Із брейком Зіннер повів 3:0 і лише тоді дозволив сербу розмочити рахунок. Але не більше – пункт у середині сету так і залишився єдиним для Джоковіча в першій партії, що тривала всього 36 хвилин.

Лише трохи довше перший номер рейтингу професіоналів протримався у другому сеті. Цього разу Зіннер дозволив балканцю набрати два очки. Сам же з двома брейками холоднокровно подвоїв власну перевагу, реалізувавши сетбол із другої спроби.

Зате третій сет ознаменувався поверненням Джоковіча. 36-річний серб нарешті вирівняв гру та йшов нога в ногу з італійським тенісистом. Зрештою, Зіннеру довелося грати тай-брейк, у якому він не зміг реалізувати матчбол. Натомість балканець перехопив ініціативу та дотиснув опонента.

Та підтримати взятий темп Джоковіч не зміг. У четвертій партії він хоч і намагався чинити опір Зіннеру, та все ж віддав один пункт на власній подачі. Це й призвело до поразки і в сеті, і в поєдинку загалом. Сербський тенісист із десятком кубків Мельбурна в колекції ще ніколи не програвав на Australian Open, коли проходив стадію 1/4 фіналу.

До слова, напередодні Ястремська поступилася китаянці Чжен у півфіналі одиночного розряду.

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Новак ДжоковичAustralian OpenТеннис