Уперше в кар'єрі. Джоковіч сенсаційно програв півфінал Australian Open

Australian Open, 1/2 фіналу, чоловіки

Джоковіч – Зіннер – 1:3 (1:6, 2:6, 7:6, 3:6)

Молодий представник Італії шокував ветерана потужним дебютом. Із брейком Зіннер повів 3:0 і лише тоді дозволив сербу розмочити рахунок. Але не більше – пункт у середині сету так і залишився єдиним для Джоковіча в першій партії, що тривала всього 36 хвилин.

Лише трохи довше перший номер рейтингу професіоналів протримався у другому сеті. Цього разу Зіннер дозволив балканцю набрати два очки. Сам же з двома брейками холоднокровно подвоїв власну перевагу, реалізувавши сетбол із другої спроби.

Зате третій сет ознаменувався поверненням Джоковіча. 36-річний серб нарешті вирівняв гру та йшов нога в ногу з італійським тенісистом. Зрештою, Зіннеру довелося грати тай-брейк, у якому він не зміг реалізувати матчбол. Натомість балканець перехопив ініціативу та дотиснув опонента.

Та підтримати взятий темп Джоковіч не зміг. У четвертій партії він хоч і намагався чинити опір Зіннеру, та все ж віддав один пункт на власній подачі. Це й призвело до поразки і в сеті, і в поєдинку загалом. Сербський тенісист із десятком кубків Мельбурна в колекції ще ніколи не програвав на Australian Open, коли проходив стадію 1/4 фіналу.