В первый раз в карьере. Джокович сенсационно проиграл полуфинал Australian Open

Australian Open, 1/2 финала, мужчины

Джокович – Зиннер – 1:3 (1:6, 2:6, 7:6, 3:6)

Молодой представитель Италии шокировал ветерана сильным дебютом. С брейком Зиннер повел 3:0 и только тогда позволил сербу размочить счет. Но не больше – пункт в середине сета так и остался единственным для Джоковича в первой партии, длившейся всего 36 минут.

Лишь немного дольше первый номер рейтинга профессионалов продержался во втором сете. В этот раз Зиннер позволил балканцу набрать два очка. Сам же с двумя брейками хладнокровно удвоил собственное преимущество, реализовав сетбол со второй попытки.

Зато третий сет ознаменовался возвращением Джоковича. 36-летний серб наконец-то выровнял игру и шел нога в ногу с итальянским теннисистом. В конце концов Зиннеру пришлось играть тай-брейк, в котором он не смог реализовать матчбол. В свою очередь балканец перехватил инициативу и дожал оппонента.

Но поддержать взятый темп Джокович не смог. В четвертой партии он хоть и пытался сопротивляться Зиннеру, но все же отдал один пункт на собственной подаче. Это и привело к поражению и в сете, и в поединке в целом. Сербский теннисист с десятком кубков Мельбурна в коллекции никогда не проигрывал на Australian Open, когда проходил стадию 1/4 финала.