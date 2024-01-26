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В первый раз в карьере. Джокович сенсационно проиграл полуфинал Australian Open

Мельбурн, Пятница 26 января 2024 10:57
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В первый раз в карьере. Джокович сенсационно проиграл полуфинал Australian Open Фото: Крепкие мужские объятия Новака Джоковича и Янника Зиннера (facebook.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорцив

Фаворит Открытого чемпионата Австралии 2024 года Новак Джокович из Сербии уступил итальянцу Яннику Зиннеру в 1/2 финала соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 1/2 финала, мужчины

Джокович – Зиннер – 1:3 (1:6, 2:6, 7:6, 3:6)

Молодой представитель Италии шокировал ветерана сильным дебютом. С брейком Зиннер повел 3:0 и только тогда позволил сербу размочить счет. Но не больше – пункт в середине сета так и остался единственным для Джоковича в первой партии, длившейся всего 36 минут.

Лишь немного дольше первый номер рейтинга профессионалов продержался во втором сете. В этот раз Зиннер позволил балканцу набрать два очка. Сам же с двумя брейками хладнокровно удвоил собственное преимущество, реализовав сетбол со второй попытки.

Зато третий сет ознаменовался возвращением Джоковича. 36-летний серб наконец-то выровнял игру и шел нога в ногу с итальянским теннисистом. В конце концов Зиннеру пришлось играть тай-брейк, в котором он не смог реализовать матчбол. В свою очередь балканец перехватил инициативу и дожал оппонента.

Но поддержать взятый темп Джокович не смог. В четвертой партии он хоть и пытался сопротивляться Зиннеру, но все же отдал один пункт на собственной подаче. Это и привело к поражению и в сете, и в поединке в целом. Сербский теннисист с десятком кубков Мельбурна в коллекции никогда не проигрывал на Australian Open, когда проходил стадию 1/4 финала.

К слову, накануне Ястремская уступила китаянке Чжэн в полуфинале одиночного разряда.

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