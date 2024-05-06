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Уперше в історії. Дві українки потрапили в топ-20 рейтингу найкращих тенісисток

Фото: Марта Костюк уперше в кар'єрі потрапила до топ-20 класифікації (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна отримала компанію з батьківщини в двадцятці найсильніших професіоналок за версією Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Українка Марта Костюк піднялася на 20-те місце в класифікації WTA. Тим часом її досвідченіша співвітчизниця опустилася на 19-ту позицію.

Такий результат дуету вітчизняних тенісисток став знаковим із кількох причин. Уперше в історії професіонального тенісу відразу дві українки потрапили до топ-20 рейтингу WTA. Окрім того, Костюк оновила персональне кар'єрне досягнення. Вона ще ніколи не перебувала так високо в класифікації професіоналок.

У першій півсотні рейтингу опинилися ще три українки. Ангеліна Калініна піднялася вгору на одну позицію та посіла 31-шу позицію, а Даяна Ястремська зберегла 33-те місце. Натомість досвідчена Леся Цуренко втратили три сходинки та йде на 44-й сходинці.

Косметичні зміни відбулися в чільній десятці класифікації. Чешка Маркета Вондроушова піднялася на 6-те місце, а Марія Саккарі з Греції опустилася на 8-ме. Беззаперечний лідер – полька Іга Свьонтек.

 

До слова, вранці підготували анонс головних спортивних подій робочого тижня.

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ТенісЕліна СвітолінаМарта КостюкДаяна Ястремська