В первый раз в истории. Две украинки попали в топ-20 рейтинга лучших теннисисток

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила компанию с родины в двадцатке сильнейших профессионалок по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Украинка Марта Костюк поднялась на 20-е место в классификации WTA. Тем временем ее более опытная соотечественница опустилась на 19-ю позицию.
Такой результат дуэта отечественных теннисисток стал знаковым по нескольким причинам. Впервые в истории профессионального тенниса сразу две украинки попали в топ-20 рейтинга WTA. Кроме того, Костюк обновила персональное карьерное достижение. Она еще никогда не была так высоко в классификации профессионалок.
В первой полсотне рейтинга оказались еще три украинки. Ангелина Калинина поднялась вверх на одну позицию и заняла 31-ю позицию, а Даяна Ястремская сохранила 33-е место. В то же время опытная Леся Цуренко потеряла три ступеньки и идет на 44-й строчке.
Косметические изменения произошли в первой десятке классификации. Чешка Маркета Вондроушова поднялась на 6-е место, а Мария Саккари из Греции опустилась на 8-е место. Бесспорный лидер – полячка Ига Свентек.
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