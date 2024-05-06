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В первый раз в истории. Две украинки попали в топ-20 рейтинга лучших теннисисток

Фото: Марта Костюк впервые в карьере попала в топ-20 классификации (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила компанию с родины в двадцатке сильнейших профессионалок по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Украинка Марта Костюк поднялась на 20-е место в классификации WTA. Тем временем ее более опытная соотечественница опустилась на 19-ю позицию.

Такой результат дуэта отечественных теннисисток стал знаковым по нескольким причинам. Впервые в истории профессионального тенниса сразу две украинки попали в топ-20 рейтинга WTA. Кроме того, Костюк обновила персональное карьерное достижение. Она еще никогда не была так высоко в классификации профессионалок.

В первой полсотне рейтинга оказались еще три украинки. Ангелина Калинина поднялась вверх на одну позицию и заняла 31-ю позицию, а Даяна Ястремская сохранила 33-е место. В то же время опытная Леся Цуренко потеряла три ступеньки и идет на 44-й строчке.

Косметические изменения произошли в первой десятке классификации. Чешка Маркета Вондроушова поднялась на 6-е место, а Мария Саккари из Греции опустилась на 8-е место. Бесспорный лидер – полячка Ига Свентек.

 

К слову, утром подготовили анонс главных спортивных событий рабочей недели.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская