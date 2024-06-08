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Уперше за чверть століття. Ірландія перервала серію невдач на чемпіонаті Європи з атлетики

Рим, Субота 08 червня 2024 11:29
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Уперше за чверть століття. Ірландія перервала серію невдач на чемпіонаті Європи з атлетики Фото: Шарін Моудслі мчить до перемоги (x.com/EuroAthletics)
Автор: Антон Федорців

Збірна Ірландії здобула перше європейське "золото" з 1998 року, вигравши змішану бігову естафету на європейській легкоатлетичній першості в Римі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Острів'яни сенсаційно тріумфували в змішаній естафеті 4x100 метрів. Ірландська команда виступила в складі Кріса О'Доннелла, Расідат Аделеке, Томаса Барра та Шарлін Модслі.

Квартет ірландців фінішував першим, випередивши на 0.77 секунди збірну Італії. Одна з головних фавориток – збірна Нідерландів на чолі з Фемке Болл – замкнула трійку призерів. Україна в цій дисципліні не виступала.

Золоті медалі в естафеті стали для збірної Ірландії першими за понад чверть століття. Тоді легендарна бігунка Соня О'Салліван перемогла в змаганнях на дистанціях 5000 м і 10000 м. Вона ж досі залишалася єдиною чемпіонкою Європи серед ірландців. Окрім подвійного успіху в 1998-му, О'Салліван ще й взяла "золото" на 3-кілометровій дистанції на чотири роки раніше.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики, змішана естафета, 4x400 м:

  1. Ірландія
  2. Італія (+0.77)
  3. Нідерланди (+0.81)

До слова, українка Оляновська завоювала бронзову медаль у спортивній ходьбі.

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