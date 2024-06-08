Впервые за четверть века. Ирландия прервала серию неудач на чемпионате Европы по атлетике

Сборная Ирландии завоевала первое европейское "золото" с 1998 года, выиграв смешанную беговую эстафету на европейском легкоатлетическом первенстве в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Островитяне сенсационно триумфовали в смешанной эстафете 4x100 метров. Ирландская команда выступила в составе Криса О'Доннелла, Расидат Аделеке, Томаса Барра и Шарлин Модсли.

Квартет ирландцев финишировал первым, опередив на 0.77 секунд сборную Италии. Один из главных фаворитов – сборная Нидерландов во главе с Фемке Болл – замкнула тройку призеров. Украина в этой дисциплине не выступала.

Золотые медали в эстафете стали для сборной Ирландии первыми за более чем четверть века. Тогда легендарная бегунья Соня О'Салливан победила в соревнованиях на дистанциях 5000 м и 10000 м. Она до сих пор оставалась единственной чемпионкой Европы среди ирландцев. Кроме двойного успеха в 1998-м, О'Салливан еще и взяла "золото" на 3-километровой дистанции четырьмя годами ранее.

Чемпионат Европы по легкой атлетике, смешанная эстафета, 4x400 м: