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Уперше за 14 років. Як збірна Чехії світову хокейну корону повернула: відео

Фото: Чеська збірна тріумфувала на рідному льоду (iihf.com)
Автор: Антон Федорців

Національна команда Чехії з хокею переграла збірну Швейцарії у фіналі чемпіонату світу 2024 року в елітному дивізіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

ЧС-2024, фінал

Швейцарія – Чехія – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Шайби: Пастрняк, 49:13, Кампф, 59:41

 

 

У першому періоді чеські хокеїсти володіли перевагою, але так і не змогли відкрити рахунок. Натомість в другій 20-хвилинці швейцарці вирівняли становище та навіть завдали однакову кількість кидків із суперниками (по 10). Та й цей період став безгольовим.

Відкрити рахунок Чехія змогла в середині ігрового відрізку. Це Пастрняк після виграного вкидання на чужій половині в дотик пробив із лівого кола під ближню стійку. А на останніх секундах Кампф розписався у порожніх воротах збірної Швейцарії.

Для збірної Чехії цей тріумф став сьомим в історії та першим із 2010 року. Ще 6 разів чеські хокеїсти перемагали на чемпіонатах світу в складі збірної Чехо-Словаччини. Тим часом швейцарці втретє за 11 років задовольнилися "сріблом".

У поєдинку за бронзові нагороди збірна Швеції переграла головного фаворита турніру – Канаду (4:2). Шайбами в складі скандинавів відзначилися Грундстрем (двічі), Карлссон і Юханссон. У лавах "кленових листків" відзначилися Козенс і Дюбуа.

До слова, раніше хокейна збірна України дізналася суперників на чемпіонаті світу-2025.

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