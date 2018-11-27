УНЛ представила Украину на Всемирном лотерейном саммите, - Бочковский

Фото: Андрей Бочковский (пресс-служба)

В УНЛ рассказали о тенденциях мировой лотерейной индустрии

Украинская национальная лотерея (УНЛ) - единственный оператор лотерей в Украине, который представил страну на Всемирном лотерейном саммите 2018, состоявшийся 18-22 ноября в Буэнос-Айресе, Аргентина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора УНЛ Андрея Бочковского.

Как известно, саммит проводится Всемирной лотерейной ассоциацией (WLA) каждые два года. В этом году он был организован совместно с Аргентинской национальной ассоциацией лотерей (ALEA).

"Президент WLA Жан-Люк Моне-Банет заявил на саммите, что текущая тенденция мировой лотерейной индустрии - это электронизация розничных сетей и интеграция мобильной лотерейной активности с традиционными физическими розничными сетями. Это полностью совпадает с имеющейся стратегией развития Украинской национальной лотереи", - отметил Бочковский.

В работе саммита приняли участие руководители лотереи со всего мира. Как отметил гендиректор УНЛ, украинская сторона провела встречи и переговоры с руководством высшего уровня мировых поставщиков лотерейных технологий, в частности со стратегическим партнером, американской корпорацией IGT (правопреемником корпорации GTECH), относительно внедрения современных лотерейных систем и игр в Украине.

"Мы достигли договоренностей касательно использования технологических ресурсов и инноваций корпорации IGT вместе с богатыми знаниями и опытом в лотерейной индустрии, чтобы реформировать лотерейную отрасль в Украине и превратить эту отрасль в социально-ответственную деятельность, привлечь население к защищенной и ответственной игре с целью пополнения государственных бюджетов различных уровней и финансирования социальных программ", - подчеркнул Бочковский.

По его мнению, такой подход не только сделает привлекательным покупку лотерейного билета, но и обеспечит привлекательность и прозрачность лотерейной деятельности, а также принесет больше положительной энергии в общество в целом.

Украинская национальная лотерея - оператор государственных лотерей в Украине, основана в 1997 году, является членом Европейской ассоциации государственных и тото лотерей (European Lotteries) и Всемирной лотерейной ассоциации (WLA). Стратегическим партнером и поставщиком лотерейной системы является американская корпорация IGT (правопреемник корпорации GTECH).