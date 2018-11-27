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УНЛ представила Україну на Всесвітньому лотерейному саміті, - Бочковський

Новини » Економіка    27.11.2018 - 11:01
УНЛ представила Україну на Всесвітньому лотерейному саміті, - Бочковський
Фото: Андрій Бочковський (прес-служба)

В УНЛ розповіли про тенденції світової лотерейної індустрії

Українська національна лотерея (УНЛ) - єдиний оператор лотерей в Україні, який представив країну на Всесвітньому лотерейному саміті 2018, що відбувся 18-22 листопада в Буенос-Айресі, Аргентина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора УНЛ Андрія Бочковського.

Як відомо, саміт проводиться Всесвітньою лотерейною асоціацією (WLA) кожні два роки. У цьому році він був організований спільно з Аргентинською національною асоціацією лотерей (ALEA).

"Президент WLA Жан-Люк Моне-Банет заявив на саміті, що поточна тенденція світової лотерейної індустрії - це електронізация роздрібних мереж та інтеграція мобільної лотерейної активності з традиційними фізичними роздрібними мережами. Це повністю збігається з наявною стратегією розвитку Української національної лотереї", - зазначив Бочковський.

У роботі саміту взяли участь керівники лотереї з усього світу. Як зазначив генеральний директор УНЛ, українська сторона провела зустрічі та переговори з керівництвом вищого рівня світових постачальників лотерейних технологій, зокрема, зі стратегічним партнером, американською корпорацією IGT (правонаступником корпорації GTECH), щодо впровадження сучасних лотерейних систем та ігор в Україні.

"Ми досягли домовленостей щодо використання технологічних ресурсів та інновацій корпорації IGT разом з багатими знаннями і досвідом в лотерейної індустрії, щоб реформувати лотерейну галузь в Україні та перетворити цю галузь у соціально-відповідальну діяльність, залучити населення до безпечної та відповідальної гри з метою поповнення державних бюджетів різних рівнів та фінансування соціальних програм", - підкреслив Бочковський. 

На його думку, такий підхід не тільки зробить привабливим придбання лотерейного квитка, але і забезпечить привабливість і прозорість лотерейної діяльності, а також принесе більше позитивної енергії в суспільство в цілому.

УНЛ представила Україну на Всесвітньому лотерейному саміті, - Бочковський

Українська національна лотерея - оператор державних лотерей в Україні, заснована в 1997 році, є членом Європейської асоціації державних і тото лотерей (European Lotteries) і Всесвітньої лотерейної асоціації (WLA). Стратегічним партнером і постачальником лотерейної системи є американська корпорація IGT (правонаступник корпорації GTECH).

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