Унижение военнопленных и разрушение мостов в ОРДЛО: Украина обратится в Гаагу

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала еще два информационных сообщения в Офис Прокурора Международного уголовного суда. Речь идет об унижении военнопленных и разрушении мостов в ОРДЛО.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора .

Унижение украинских военнопленных в ОРДЛО

Первое сообщение касается фактов публичного унижения украинских военнопленных, задержанных представителями незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ДНР". Военных унижали, снимали на видео и публиковали.

В представлении говорится о трех инцидентах:

так называемый "парад пленных" 24 августа 2014 года, участниками которого стали 53 задержанных военнослужащих;

захват в плен 101 военнослужащего батальона специального назначения Нацгвардии Украины "Донбасс";

так называемый "парад пленных" 22 января 2015 года, участниками которого стали 20 задержанных военнослужащих.

"В настоящее время эти эпизоды исследуется в пределах 10 уголовных производств, в которых было сообщено о подозрении 10 лицам. Досудебные расследования по уголовным производствам продолжаются", - говорится в сообщении прокуратуры.

Разрушение мостов в ОРДЛО

Второе сообщение касается разрушения мостов в Донецкой и Луганской областях. Оно подготовлено Донецкой и Луганской областными прокуратурами совместно с Global Rights Compliance LLP (GRC) и Луганским областным правозащитным центром "Альтернатива".

Анализ содержит данные по 43 инцидентам с мая 2014 года по январь 2019 года. 26 из этих мостов являются автомобильными, 10 - железнодорожными, 1 - пешеходный и 6 смешанного использования.

Из-за разрушения мостов было нарушено сообщение между населенными пунктами, усложнился беспрепятственный проезд экстренных служб первой помощи, транспорта коммунальных и аварийных служб.

Эти факты могут быть квалифицированы Офисом прокурора Международного уголовного суда как военные преступления по статье 8 Римского статута-умышленное направление нападений на гражданские объекты во время международного вооруженного конфликта или уничтожение имущества противника в международном вооруженном конфликте, сообщили в ОГП.