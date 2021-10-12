Приниження військовополонених та руйнування мостів в ОРДЛО: Україна звернеться до Гааги

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала ще два інформаційних повідомлення до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду. Мова йде про приниження військовополонених та руйнування мостів в ОРДЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора .

Приниження українських військовополонених в ОРДЛО

Перше повідомлення стосується фактів публічного приниження українських військовополонених, затриманих представниками незаконних збройних формувань самопроголошеної "ДНР". Військових принижували, знімали на відео та публікували.

У поданні йдеться про три інциденти:

так званий "парад полонених" 24 серпня 2014 року, учасниками якого стали 53 затриманих військовослужбовці;

захоплення у полон 101 військовослужбовця батальйону спеціального призначення Нацгвардії України "Донбас";

так званий "парад полонених" 22 січня 2015 року, учасниками якого стали 20 затриманих військовослужбовців.

"На даний час ці епізоди досліджується у межах 10 кримінальних проваджень, у яких було повідомлено про підозру 10 особам. Досудові розслідування у кримінальних провадженнях тривають", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Руйнування мостів в ОРДЛО

Друге повідомлення стосується руйнування мостів у Донецькій та Луганській областях. Воно підготовлене Донецькою та Луганською обласними прокуратурами спільно з Global Rights Compliance LLP (GRC) та Луганським обласним правозахисним центром "Альтернатива".

Аналіз містить дані щодо 43 інцидентів з травня 2014 року по січень 2019 року. 26 із цих мостів є автомобільними, 10 - залізничними, 1 - пішохідний та 6 змішаного використання.

Через руйнування мостів було порушено сполучення між населеними пунктами, ускладнився безперешкодний проїзд екстрених служб першої допомоги, транспорту комунальних та аварійних служб.

Ці факти можуть бути кваліфіковані Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду як воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту - умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти під час міжнародного збройного конфлікту або знищення майна противника у міжнародному збройному конфлікті, повідомили в ОГП.