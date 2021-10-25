Университеты в пяти областях перешли на дистанционную форму обучения: список

В пяти областях Украины университеты перешли на дистанционное обучение до 15 ноября. В ряде регионов вузы используют смешанную форму преподавания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки.

По данным ведомства, на дистанционную форму обучения с 25 октября по 15 ноября перешли университеты в следующих областях:

Запорожской;

Львовской;

Николаевской;

Одесской;

Сумской.

В ряде регионов вузы используют смешанную форму обучения. В частности, в Харьковской области - 8 заведений, в Киевской и Черниговской - по 2 университета.

По данным министерства, в очном режиме продолжают работать вузы Черкасской области - 8 университетов и Житомирской - 5 заведений.