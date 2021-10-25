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Університети в п'яти областях перейшли на дистанційну форму навчання: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

У п'яти областях України університети перейшли на дистанційне навчання до 15 листопада. У ряді регіонів ВНЗ використовують змішану форму викладання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства освіти і науки.

За даними відомства, на дистанційну форму навчання з 25 жовтня по 15 листопада перейшли університети в наступних областях:

  • Запорізький;
  • Львівський;
  • Миколаївський;
  • Одеський;
  • Сумський.

У ряді регіонів ВНЗ використовують змішану форму навчання. Зокрема, у Харківській області-8 закладів, у Київській та Чернігівській - по 2 університети.

За даними міністерства, в очному режимі продовжують працювати ВНЗ Черкаської області-8 університетів і Житомирської - 5 закладів.

Нагадаємо, 22 жовтня у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19 в Україні МОН рекомендувало перевести вищі навчальні заклади, професійної та післядипломної освіти на дистанційну форму навчання. У відомстві підкреслили, що це рішення поширюється на вузи всіх форм власності.

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