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Університетські команди зі США встановили рекорд відвідуваності жіночого спорту: відео

Лінкольн, Четвер 31 серпня 2023 14:19
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Університетські команди зі США встановили рекорд відвідуваності жіночого спорту: відео Фото: Заповнені вщент трибуни арени "Меморіал" у Лінкольні (facebook.com/huskers)
Автор: Антон Федорців

Великий волейбольний вечір у штаті Небраска дозволив оновити світовий глядацький рекорд у жіночому спорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barstool Gambling.

Стадіон "Меморіал" у Лінкольні увійшов в історію з новим орієнтиром відвідуваності жіночих спортивних заходів. Організатори провели два матчі за вечір, на які прийшли 93003 глядачі.

Кульмінацією волейбольного вечора став поєдинок двох місцевих університетських команд – "Небраски Гаскерс" і "Омахи". Перед цим на майданчику зійшлися колективи другого волейбольного дивізіону – "Вейн Стейт" і "Небраска-Кірні". Матчам передувало авіашоу, а після них на глядачів чекав концерт і феєрверки.

Попередній глядацький рекорд у жіночому спорті протримався понад рік. Навесні 2022-го півфінал жіночої Ліги чемпіонів між іспанською "Барселоною" і німецьким "Вольфсбургом" відвідали 91648 глядачів. Поєдинок прийняв стадіон "Камп Ноу".

Раніше Ліонель Мессі дебютом за "Інтер Маямі" оновив рекорд футбольних трансляцій на ТБ Штатів. Поєдинок "чапель" проти мексиканського "Крус Асуля" в Кубку ліг переглянули 12,5 млн телеглядачів. Інтерес до дебюту Мессі за океаном перевершив фінальну серію НБА-2022.

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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