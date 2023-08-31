ua en ru
Пт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Университетские команды из США установили рекорд посещаемости женского спорта: видео

Линкольн, Четверг 31 августа 2023 14:19
UA EN RU
Университетские команды из США установили рекорд посещаемости женского спорта: видео Фото: Заполненные до отказа трибуны арены "Мемориал" в Линкольне (facebook.com/huskers)
Автор: Антон Федорцив

Большой волейбольный вечер в штате Небраска позволил обновить мировой зрительский рекорд в женском спорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barstool Gambling.

Стадион "Мемориал" в Линкольне вошел в историю с новым ориентиром посещаемости женских спортивных мероприятий. Организаторы провели два матча за вечер, на которые пришли 93003 зрителя.

Кульминацией волейбольного вечера стал поединок двух местных университетских команд – "Небраски Хаскерс" и "Омахи". Перед этим на площадке сошлись коллективы второго волейбольного дивизиона – "Уэйн Стэйт" и "Небраска-Кирни". Матчам предшествовало авиашоу, а после них зрителей ждал концерт и фейерверки.

Предыдущий зрительский рекорд в женском спорте продержался больше года. Весной 2022-го полуфинал женской Лиги чемпионов между испанской "Барселоной" и немецким "Вольфсбургом" посетили 91648 зрителей. Поединок принял стадион "Камп Ноу".

Ранее Лионель Месси дебютом за "Интер Майами" обновил рекорд футбольных трансляций на ТВ Штатов. Поединок "цапель" против мексиканского "Крус Асуля" в Кубке лиг посмотрели 12,5 млн телезрителей. Интерес к дебюту Месси за океаном превзошел финальную серию НБА-2022.

К слову, ранее опубликовали рейтинг спортсменов по заработкам в сети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волейбол
NEWS
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
Тарифы, пенсии, сокращение выплат и праздничные даты: что изменится с 1 сентября
DAILY
Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр без гарантий. Что ждет Резникова после нового скандала с закупками в Минобороны