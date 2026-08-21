Університети збережуть змішану форму навчання з вересня, але практика - очно: огляд вишів

Головне: Частина університетів планує очний компонент навчання , однак повністю відмовлятися від дистанційного формату не будуть.

, однак повністю відмовлятися від дистанційного формату не будуть. У Києві, Дніпрі та Харкові переважає змішане навчання: лекції часто проводитимуть онлайн, а практичні, лабораторні та семінарські заняття - очно.

лекції часто проводитимуть онлайн, а практичні, лабораторні та семінарські заняття - очно. У Львові та Одесі більшість опитаних університетів планує очне навчання у 2026/2027 навчальному році.

навчання у 2026/2027 навчальному році. Формат може оперативно змінюватися через безпекову ситуацію. Для студентів, які не можуть відвідувати заняття очно, окремі університети передбачають дистанційне навчання.

У якому форматі проходитиме навчання в університетах цьогоріч (інфографіка РБК-Україна)

Яким буде формат навчання в університетах

Університети України поступово повертають студентів в аудиторії, однак повністю відмовлятися від дистанційного навчання не планують.

У Києві та Дніпрі переважають змішані моделі, тоді як більшість опитаних університетів Львова та Одеси орієнтуються на очний формат.

Найчастіше дистанційними залишаються лекції, тоді як практичні, лабораторні та семінарські заняття проводять очно. Перш за все, на такий формат змушені йти медичні та технічні університети. Водночас остаточний формат навчання може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Київ

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

У 2026/2027 навчальному році базовим форматом для студентів денної форми в КНУ залишається очне навчання.

Водночас з огляду на безпекову ситуацію окремі лекції, семінари та консультації можуть проводитися з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. За потреби формат навчання може оперативно коригуватися з урахуванням безпеки студентів і працівників Університету.

Київський національний університет будівництва і архітектури

У закладі передбачно кілька форм здобуття освіти: денна, заочна, вечірня, дистанційна та дуальна.

Денна форма охопить близько 84% студентів. Також передбачений гібридний формат: поєднання очного навчання з онлайн (перш за все для студентів старших курсів, магістрів, аспірантів та іноземних студентів).

Окрім того, лише для десяти освітніх програм доступна дистанційна форма (економіка, менеджмент, маркетинг та інформаційні технології тощо).

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

У 2025/26 навчальному році планують проводити навчання у змішаному форматі: лекції - онлайн, практичні - в аудиторії для бакалаврату. Магістратура - в режимі онлайн.

Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського

Заклад планує змінану форму навчання, зараз у КПІ на бакалаврській програмі навчається понад 15 тис осіб з міркувань безпеки керівництво вважає ризикованим виводити усіх на офлайн навчання одночасно.

Змішана форма навчання:

Для тих спеціальностей, для яких практичний аспект навчання критично важливий (практичні, лабораторні заняття) - навчання буде проходити переважно офлайн. Це стосується, насамперед, інженерних спеціальностей.

Для частини соціо-гуманітарних та ІТ спеціальностей навчання буде проходити за змішаним форматом: офлайн та онлайн.

Лекційні заняття для всього курсу, де очікується велика кількість слухачів, будуть проходити в онлайн форматі з міркувань безпеки, щоб в одному приміщенні не збирати одночасно багато людей.

Національний медичний університеті імені О.О. Богомольця

У 2026/2027 навчальний рік відбуватиметься офлайн, тобто аудиторно. Однак лекції проходитимуть онлайн, а практичні заняття - очно.

При цьому у закладі наголошують, що для студентів, які проходять службу в Збройних Силах України доступно навчання в режимі онлайн. Така опція є і в студентів, які вимушено перебувають за кордоном. Також у закладі зазначили, що зважаючи на безпекову ситуацію, формати навчання переглядають.

Український державний університет науки і технологій

Навчання тут планують у змішаному форматі:

Теоретична частина (лекції): проходитиме у дистанційному режимі. Це дозволить мінімізувати одночасне перебування великої кількості студентів в аудиторіях.

Практичну частину (практичні, семінарські та лабораторні заняття) планується проводити очно, безпосередньо в аудиторіях та лабораторіях університету.

У разі зміни безпекової ситуації університет оперативно адаптує графік навчання.

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Бакалаври навчатимуться на денній формі, у магістрів буде змішана форма - денно-дистанційна.

Львів

Львівський національний університет імені Івана Франка

Очний формат передбачено для всіх курсів бакалаврату (1- 4 курс) та магістратури (1-2 курс). Змішаний формат із використанням дистанційних технологій за індивідуальним навчальним планом передбачено для студентів заочної форми навчання.

Національний лісотехнічний університет України

Навчання у закладі планують проводити очно.

Український католицький університет

Цьогоріч навчання у закладі відбуватиметься наживо.

Національний університет "Львівська політехніка"

Навчання у закладі також планують проводити стаціонарно.

Одеса

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

У 2026/2027 навчальному році Одеський національний університет імені І. І. Мечникова планує проводити навчальний процес очно.

Водночас в університеті наголошують, що сертифіковані укриття в корпусах Університету функціонують із початку 2022/2023 навчального року та використовуються під час повітряних тривог. Це дозволяє організовувати освітній процес з урахуванням безпекової ситуації.

Одеський національний медичний університет

Заклад планує у 2026- 2027 навчальному році проводити освітній процес переважно в очному форматі.

Водночас конкретний режим проведення занять визначатиметься з урахуванням безпекової ситуації та вимог і рекомендацій уповноважених державних органів. У разі необхідності університет застосовуватиме дистанційні технології навчання.

Національний університет "Одеська юридична академія"

Цьогоріч освітній процес планують проводити в очному форматі.

Дніпро

Дніпровський державний медичний університет

У 2026-2027 навчальному році буде здійснюватися в офлайн-форматі з використанням технологій дистанційного навчання для проведення лекційних занять.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Освітній процес планується організувати у змішаному форматі з урахуванням безпекової ситуації.

Лекції переважно проводитимуть переважно з використанням технологій дистанційного навчання. Практичні та лабораторні заняття - очно, за умови дотримання вимог безпеки.

Харків

Харківський національний університет імені Каразіна

Заняття проходитимуть у змішаному форматі: лекції онлайн, а практичні, семінарські заняття - офлайн. Водночас з 1 вересня 2026 року також планується частковий перехід до офлайну для студентів усіх факультетів, які перебувають у Харкові та області.

Опитування здобувачів освіти в університеті засвідчили, що близько 80% студентів із Харкова та області підтримують очне навчання за умов безпеки. Змішана система збережеться, оскільки частина студентів навчається поза межами Харкова і за кордоном.

Будь-який перехід в офлайн ухвалюватиметься лише тоді, коли буде впевненість у безпеці студентів, викладачів і персоналу університету.

Харківський національний університет радіоелектроніки

Освітній процес у 2026/2027 навчальному році організують у змішаному форматі з використанням дистанційних технологій.