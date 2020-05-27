Университет внутренних дел скрыл цены строительства нового корпуса за 158 млн гривен

Днепропетровский государственный университет внутренних дел по результатам тендера заказал строительство корпуса за 157,93 млн гривен. Впрочем, итоговые ведомости ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования по рыночным ценам.

Об этом сообщает издание "Наши гроши", ссылаясь на данные системы "Прозорро".

На пр. Гагарина, 26 в Днепре должны построить учебно-спортивный корпус №6 с вестибюлем, залами борьбы, бокса и игровых видов спорта, кафетерием, гардеробом, медпунктом, душевыми, гардеробными, снарядними, раздевалками, бытовыми помещениями персонала, помещением охраны и кладовой. Также устроят инженерные сети и противопожарные системы, установят окна и двери, выполнят внутренние отделочные работы. Строительство должно закончиться в 2020 году. Цена сделки всего на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 160,43 млн гривен.

Впрочем, итоговые ведомости ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования по рыночным ценам, могут ли они быть завышены.

Университет заказал строительство у ООО "Партнер-Групп Лтд", которая принадлежит Александру Кайшеву и Игорю Воронову.

Единственным конкурентом было днепровское ООО "Акваенерго-Буд» Александра Денисова с уставным капиталом 1 100 грн., причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Напомним, в прошлом месяце будет введена в действие новая редакция закона "О публичных закупках".