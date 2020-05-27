Університет внутрішніх справ приховав ціни будівництва нового корпусу за 158 млн гривень

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за результатами тендеру замовив будівництво корпусу за 157,93 млн гривень. Втім, підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами.

Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на дані системи "Прозорро".

На пр. Гагаріна, 26 у Дніпрі мають збудувати навчально-спортивний корпус №6 із вестибюлем, залами боротьби, боксу та ігрових видів спорту, кафетерієм, гардеробом, медпунктом, душовими, вбиральнями, снарядними, роздягальнями, побутовими приміщеннями персоналу, приміщенням охорони та коморою. Також влаштують інженерні мережі та протипожежні системи, встановлять вікна і двері, виконають внутрішні оздоблювальні роботи. Будівництво має закінчитись 2020 року. Ціна угоди всього на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 160,43 млн гривень.

Втім, підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами, чи можуть вони бути завищені.

Університет замовив будівництво у ТОВ "Партнер-Груп Лтд", яка належить Олександру Кайшеву та Ігорю Воронову.

Єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ "Акваенерго-Буд» Олександра Денисова зі статутним капіталом 1 100 грн., причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Нагадаємо, минулого місяця буде введена у дію нова редакція закону "Про публічні закупівлі".