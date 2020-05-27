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Университет внутренних дел скрыл цены строительства нового корпуса за 158 млн гривен

Новости » Политика     27.05.2020 - 10:04
Университет внутренних дел скрыл цены строительства нового корпуса за 158 млн гривен
Фото: здание университета (dduvs.in.ua)

Итоговые ведомости ресурсов и сметы не опубликованы

Днепропетровский государственный университет внутренних дел по результатам тендера заказал строительство корпуса за 157,93 млн гривен. Впрочем, итоговые ведомости ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования по рыночным ценам.

Об этом сообщает издание "Наши гроши", ссылаясь на данные системы "Прозорро".

На пр. Гагарина, 26 в Днепре должны построить учебно-спортивный корпус №6 с вестибюлем, залами борьбы, бокса и игровых видов спорта, кафетерием, гардеробом, медпунктом, душевыми, гардеробными, снарядними, раздевалками, бытовыми помещениями персонала, помещением охраны и кладовой. Также устроят инженерные сети и противопожарные системы, установят окна и двери, выполнят внутренние отделочные работы. Строительство должно закончиться в 2020 году. Цена сделки всего на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 160,43 млн гривен.

Впрочем, итоговые ведомости ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования по рыночным ценам, могут ли они быть завышены.

Университет заказал строительство у ООО "Партнер-Групп Лтд", которая принадлежит Александру Кайшеву и Игорю Воронову.

Единственным конкурентом было днепровское ООО "Акваенерго-Буд» Александра Денисова с уставным капиталом 1 100 грн., причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Напомним, в прошлом месяце будет введена в действие новая редакция закона "О публичных закупках".

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Автор: Анастасия Рокитна

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