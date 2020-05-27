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Університет внутрішніх справ приховав ціни будівництва нового корпусу за 158 млн гривень

Новини » Політика     27.05.2020 - 10:04
Університет внутрішніх справ приховав ціни будівництва нового корпусу за 158 млн гривень
Фото: будівля університету (dduvs.in.ua)

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ за результатами тендеру замовив будівництво корпусу за 157,93 млн гривень. Втім, підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами.

Про це повідомляє видання "Наші гроші", посилаючись на дані системи "Прозорро".

На пр. Гагаріна, 26 у Дніпрі мають збудувати навчально-спортивний корпус №6 із вестибюлем, залами боротьби, боксу та ігрових видів спорту, кафетерієм, гардеробом, медпунктом, душовими, вбиральнями, снарядними, роздягальнями, побутовими приміщеннями персоналу, приміщенням охорони та коморою. Також влаштують інженерні мережі та протипожежні системи, встановлять вікна і двері, виконають внутрішні оздоблювальні роботи. Будівництво має закінчитись 2020 року. Ціна угоди всього на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 160,43 млн гривень.

Втім, підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання із ринковими цінами, чи можуть вони бути завищені.

Університет замовив будівництво у ТОВ "Партнер-Груп Лтд", яка належить Олександру Кайшеву та Ігорю Воронову.

Єдиним конкурентом було дніпровське ТОВ "Акваенерго-Буд» Олександра Денисова зі статутним капіталом 1 100 грн., причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

Нагадаємо, минулого місяця буде введена у дію нова редакція закону "Про публічні закупівлі".

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України строительство
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