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Университет имени Каразина полностью разрушен, вуз переместят в безопасное место, - МОН

Фото: главный корпус университета имени Каразина в Харькове (facebook.com/Karazin.University)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Здания и корпуса Харьковского Национального университета имени Каразина полностью разрушены. Вуз переместят в более безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра образования и науке Андрея Витренко во время телемарафона.

"К большому сожалению, университет имени Каразина полностью разрушен рашистскими захватчиками, их авиаударами", - сказал Витренко.

Представитель МОН добавил, что университет имени Каразина будет перемещен в более безопасное место. По его словам, ректор выполняет все рекомендации министерства по этому вопросу. Куда планируется переместить вуз замминистра не уточнил.

Он отметил, что также были перемещены Харьковский биотехнологический университет в Закарпатскую область, Черниговская политехника, сейчас идет перемещение Мариупольского государственного университета.

"Мы перевозим те учебные заведения, которые изъявили такое желание, в более безопасные районы", - уточнил Витренко.

Ранее в Каразинском университете сообщили, что почти все корпуса и здания вуза повреждены вражескими обстрелами. Многие студенты и преподаватели были вынуждены уехать из Харькова.

"Мы не сдаемся. Каразинский - это сердце Харькова, а Харьков - в сердце Каразинского!" - говорится в Facebook вуза.

Фото: разрушенные корпуса университета имени Каразина в Харькове (facebook.com/Karazin.University)

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