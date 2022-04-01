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Університет імені Каразіна повністю зруйнований, вуз перемістять у безпечне місце, - МОН

Фото: головний корпус університету імені Каразіна в Харкові (facebook.com/Karazin.University)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Будівлі та Корпуси Харківського національного університету імені Каразіна повністю зруйновані. Вуз перемістять в більш безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка під час телемарафону.

"На превеликий жаль, університет імені Каразіна повністю зруйнований рашистськими загарбниками, їх авіаударами", - сказав Вітренко.

Представник МОН додав, що університет імені Каразіна буде переміщений в більш безпечне місце. За його словами, ректор виконує всі рекомендації Міністерства з цього питання. Куди планується перемістити вуз заступник міністра не уточнив.

Він зазначив, що також були переміщені Харківський біотехнологічний університет в Закарпатську область, Чернігівська політехніка, зараз йде переміщення Маріупольського державного університету.

"Ми перевозимо ті навчальні заклади, які виявили таке бажання, в більш безпечні райони", - уточнив Вітренко.

Раніше в Каразінському університеті повідомили, що майже всі корпуси і будівлі вузу пошкоджені ворожими обстрілами. Багато студентів і викладачів були змушені виїхати з Харкова.

"Ми не здаємося. Каразінський - це серце Харкова, а Харків - в серці Каразінського!"- йдеться в Facebook вуза.

Фото: зруйновані корпуси університету імені Каразіна в Харкові (facebook.com/Karazin.University)

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