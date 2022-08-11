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"Университатя" – "Заря": где смотреть, прогноз и ориентировочные составы на матч Лиги конференций

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Крайова, Четверг 11 августа 2022 11:54
"Университатя" – "Заря": где смотреть, прогноз и ориентировочные составы на матч Лиги конференций Фото: Капитаны команд перед матчем в Люблине (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций 2022/23 "Университатя" из Крайовы примет луганскую "Зарю".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Университатя" – "Заря" состоится на стадионе "Йон Облеменко" 11 августа. Начало поединка в 20:30 по Киеву. Первая встреча команд завершилась минимальной победой луганчан.

Где смотреть матч "Университатя" – "Заря"

В цифровом вещании T2 на этот раз домашний матч "Зари" будут транслировать. Эфир запланирован на телеканале 2+2. Правда, по решению правообладателя трансляция там будет идти с 15-минутной задержкой.

В свою очередь Setanta Sports покажет поединок в прямом эфире и на собственной OTT-платформе setantasports.com. Вещание телеканала на время матча будет заблокировано на платформе MEGOGO, но останется в доступе у других операторов.

Прогноз букмекеров на матч "Университатя" – "Заря"

Для специалистов конторы Favbet фаворитом второй встречи остается румынский клуб. На победу "Университати" принимают ставки с коэффициентом 2,08. Вероятный успех "Зари" оценили баллом 3,70. Даже ничья более вероятна – кэф 3,50.

В то же время у луганчан более высокие шансы на выход в плей-офф квалификации. Ставки на проход команды Патрика ван Леувена принимают со скромным коэффициентом 1,49. Общий успех "Университати" оценили кэфом 2,74. Вероятный овертайм увеличит выигрыш в 7,5 раза.

Ориентировочные составы на матч "Университатя" – "Заря"

"Университатя": Лазар – Кепецине, Папп, Силва, Банку – Крецу, Матею – Ханка, Байарам, ​​Иван – Колич

"Заря": Мацапура – ​​Данченко, Батагов, Имереков, Вантух – Чурко, Назарина, Булеца – Кристиан, Нагнойный, Кабаев

Накануне вспомнили опыт "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Столичный гранд сойдётся там в двухматчевом противостоянии с лиссабонской "Бенфикой".

К слову, на прошлой неделе "Заря" минимально обыграла "Университатю" в домашнем матче Лиги конференций.

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